شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: عودة الدورى والمؤجلات تحسم المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الدورى من جديد لخطف الأضواء بعد توقف 15 يوما بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 2026، ويترقب الجميع مؤجلات الأهلى والزمالك والتى تحدد شكل المنافسة وترتيب الفرق فى المسابقة التى يتصدرها بيراميدز، ويتمنى سقوط منافسيه الأهلى والزمالك خلال المؤجلات حتى يحقق حلمه بحصد البطولة.

الدورى المصرى يعانى من عدم الانتظام بسبب كثرة المباريات المؤجلة، خصوصاً للأهلى وله 10 مباريات مؤجلة، والزمالك له 8 مؤجلات بعد نهاية الجولة 25، بسبب ارتباطهما بالبطولات الأفريقية، واستغل بيراميدز غياب القطبين وخطف الصدارة وحافظ عليها برصيد 53 نقطة من خوض 22 مباراة من 25 أسبوعا للبطولة، والأهلى فى المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة فقط، والزمالك فى المركز 12 برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

الدورى يعود اليوم الخميس بمباراتين مؤجلتين من الجولة 11، فيلعب بيراميدز مع سموحة، وفيوتشر يواجه الجونة، وغدا الجمعة يلعب الزمالك مع سيراميكا والأهلى يواجه فاركو .

وتعد مؤجلات الأهلى والزمالك الترمومتر الذى سيحدد شكل المنافسة وترتيب فرق المربع الذهبى، فيخوض الأحمر فى الأسابيع القليلة المقبلة عددا كبيرا من المباريات فى فترة قصيرة، ويبدأ الجمعة بمواجهة فاركو، ثم الاتحاد السكندرى والداخلية، قبل مواجهة الزمالك يوم 25 يونيو، ثم يعود لملاقاة فاركو مرّة أخرى نهاية الشهر .

والزمالك يخوض 8 مواجهات تبدأ بلقاء سيراميكا غدا الجمعة وهو لقاء صعب، ثم المصرى وفاركو قبل خوض قمة الأهلى يوم 25 يونيو، ثم سيراميكا مرة أخرى نهاية الشهر .

بيراميدز يحلم بسقوط الأهلى والزمالك من أجل الصدارة واللقب المنتظر، بينما فرق المصرى وزد وإنبى تترقب كل المباريات على أمل الحفاظ على تواجدها بالمربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الأفريقية، حاليا يحتل المصرى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وزد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، وإنبى الرابع برصيد 36 نقطة والاتحاد السكندرى بنفس الرصيد من النقاط .