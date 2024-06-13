شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عقوبة كهربا كانت الشطب بسبب الإساءة للزمالك قبل تخفيفها والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن العقوبة التي تم توقيعها على محمود كهربا لاعب الأهلي، بسبب الفيديو الذي ردد خلاله هتافات مُسيئة لجماهير الزمالك بعد مباراة القمة، في الدور الأول من مسابقة الدوري خلال الموسم الماضي.

قال في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "عقوبة كهربا وصلت للشطب بسبب سباب الزمالك قبل أن يتم تخفيفها من قِبل لجنة الانضباط، وذلك بسبب ما حدث في مباراة القمة بالموسم الماضي وترديد اللاعب هتافات مسيئة ضد الزمالك".

تابع شوبير: " لدي معلومة وخبر بأكد عليه إن عقوبة كهربا وصلت للشطب، لكن في النهاية حصل اللاعب على إيقاف 12 مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم 2023/2024 فقط، وبعدها جرى الاستئناف على القرار حتى صدر قرارا في النهاية بإيقافه 6 مباريات فقط ونُفذت العقوبة".

أضاف: "حبيت أفكر لناس بعقوبة كهربا بسبب ما يحدث حاليا في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي ثنائي الأهلي وبيراميدز، بسبب القضية المثارة بينهما في الوقت الحالي".

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.