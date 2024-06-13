شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات بلدية المحلة لاستاد السويس الجديد حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات نقل مباريات فريق بلدية المحلة الى استاد السويس الجديد بداية من المباراة المقبلة وحتى نهاية الموسم، وأقرت لجنة المسابقات عدم استضافة استاد غزل المحلة للمباريات نظرا لصيانة الملعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة المحلة قررت إغلاق الملعب للصيانة، ما تطلب معه نقل اللقاء وباقى مباريات البلدية إلى ملعب بديل.

وبعد الاتصالات تم الاتفاق على استضافة استاد السويس لمباراة البلدية وبيراميدز، المحدد لها السابعة من مساء يوم 19 يونيو الجارى.