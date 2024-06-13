دوري "ان بي ايه": سلتيكس يخطو بثبات نحو اللقب بفوز ثالث على مافريكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: خطا بوسطن سلتيكس خطوة عملاقة نحو التتويج بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة بعد فوزه على دالاس مافريكس 106 99 في سلسلة نهائي الدوري ليتقدم عليه 3 صفر.

وبات سلتيكس على خطوة واحدة من الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب والذي يتقاسمه مع لوس انجليس ليكرز برصيد 17 لقبا لكل منهما.

ويستطيع سلتيكس حسم الامور في صالحه الجمعة عندما يحل ضيفا على مافريكس في المباراة الرابعة الذي يدخلها الاخير مدركا بأنه لم يسبق لأي فريق ان قلب تخلفه بنتيجة 0 3 في نهائي "أن بي ايه" في تاريخ الدوري.

وساهم ثنائي سلتيكس جايسون تايتوم وجايلين براون في فوز سلتيكس بتسجيل الاول 31 نقطة والثاني 30 في مباراة تقدم فيها فريقهما بفارق 21 نقطة في الربع الاخير لكن دالاس قلص الفارق الى نقطة واحدة في اواخره عندما سجل 22 نقطة مقابل اثنتين فقط لمنافسه لكنه دفع ثمن خروج نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش قبل النهاية بأربع دقائق لارتكابه الخطأ الشخصي السادس له في المباراة.

وكان مفتاح الفوز في المباراة نجاح سلتيكس في تسجيل 17 رمية ثلاثية من اصل 46 اي بنسبة نجاح بلغ 37 في المئة.

في المقابل، كان كايري ايرفينغ افضل مسجل في صفوف دالاس مع 35 نقطة مقابل 27 لدونتشيتش ونجح في 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

تقدم دالاس 25 12 في مطلع المباراة لكن سلتيكس دخل الاجواء تدريجيا وتبادل الفريقان الصدارة في الربع الثاني ليتقدم مافريكس بنهايته 51 50.