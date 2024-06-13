النصر يكثف مفاوضاته مع الحارس أليسون بيكر

ياسر رشاد - القاهرة - كثفت إدارة نادي النصر مفاوضاتها مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت مصادر مقربة من نادي النصر أن المدير الرياضي بالنادي هييرو يحاول إقناع الحارس أليسون بيكر بقبول العرض المقدم له وقبول فكرة اللعب في الدوري السعودي.

ويبحث النصر عن حارس مرمى متميز لدعم الفريق بعد رحيل الحارس الكولومبي أوسبينا، والذي تعرض لإصابة قوية حرمته من المشاركة مع الفريق طوال الموسم الماضي.

اليسون بيكر يرفض عرض النصر الأول

وكانت أنباء قد ترددت حول رفض اليسون بيكر العرض الأول الذي قدمته إدارة النصر له، إلا أن النادي رفض الاستسلام وقرر تقديم عرض جديد لحسم الصفقة هذا الصيف.