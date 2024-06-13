سوريا تشارك في دورة ألعاب بريكس بجمهورية تتارستان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتاح دورة ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية .

وأكد بوتين أن العلاقات بين دول المجموعة تتطور وتعد نموذجاً على الشراكة الحقيقية وذلك في رسالة عبر تقنية الفيديو .

و اشار بوتين إلى أن المنافسات التي تستمر لمدة أسبوعين ستجمع أكثر من 3 آلاف رياضي من نحو مئة دولة حول العالم، منوهاً بألعاب بريكس كجزء مهم من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل .

وتضمن حفل افتتاح الدورة عروضاً فنية من وحي التراث الروسي وجمهورية تتارستان ، ولوحات تحاكي التطور الحاصل في جمهوريات الاتحاد الروسي وتتحدث عن الشخصيات المؤثرة في تاريخه.

كما تم استعراض اعلام الدول المشاركة بالدورة ومن ضمنها العلم السوري الذي حملته بطلة الريشة الطائرة رنيم الحاصباني.

وتشارك سوريا في الدورة بسبعة ألعاب هي الريشة الطائرة وكرة الطاولة والمصارعة والملاكمة والشطرنج والجودو والسباحة والجمباز.

وتقام الدورة بمشاركة اكثر من 3000 رياضي ورياضية يتنافسون في 27 لعبة رياضية.