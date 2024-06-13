شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتظام لاعبو الأهلي الدوليين في التدريبات استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران فريقهم اليوم الخميس في ختام التحضير لمباراة فاركو غدا الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من غينيا بيساو بعد نهاية معسكر منتخب مصر في شهر يونيو الجاري.

وينتظم 10لاعبا في مران الأهلي اليوم، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال، بينما لم يحسم موقف محمد هاني من الانتظام في معسكر مباراة فاركو أو يتم إعفائه من تلك المواجهة.

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون للبرنامج التدريبي للأهلي، اليوم الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة.

وأشار بيبو إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات اليوم ، لمزيد من الاطمئنان على حالاتهم.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.