شكرا لقرائتكم خبر عن يزن النعيمات يدخل دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل الأردني يزن النعيمات لاعب الأهلي القطري دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في تدعيم مركز رأس الحربة الصريح.

ويفاضل مسئولو النادي الأهلي بين الثنائي البوركيني محمد كوناتيه الذي يلقى قبول كبير من مارسيل كولر ويزن النعيمات الذي يلقى قبول من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

ولم يدخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع الأهلي القطري لضم النعيمات ولكن ينتظر القرار النهائي من كولر قبل الدخول في مفاوضات لضم اللاعب الأردني، لاسيما وأنه أحد أبرز المهاجمين الذين تألقوا في الفترة الأخيرة.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.