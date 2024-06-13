الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى

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يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق إنبى المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دورى nile.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة أمس الأربعاء، من التدريبات بعد الفوز على فريق زد بهدف نظيف جاء عن طريق نادر فرج في المباراة الودية التي خاضها الفريق في استاد القاهرة.

وخاض الدراويش 3 مباريات ودية حتى الآن بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.