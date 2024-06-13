موقف محمد شريف من الانتقال لـ الزمالك بعد "جس النبض"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن فتح خطوط اتصال بين إدارة الكرة في نادي الزمالك و محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي الحالي ولاعب الأهلي السابق لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك عرض على اللاعب الانضمام للأبيض بمقابل مادي كبير إلا أن اللاعب رفض العرض في ظل إرتباطه نفسيا بالنادي الأهلي وجماهيره.

وشدد شبانة إلى أن نادي الخليج أبدى تمسكه باستمرار محمد شريف مع الفريق للموسم الجديد ونفي أي شائعة تخص رحيله عن السعودية.

عرضًا مغريًا يقرب ديانج من الدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب الأهلي برحيل لاعب الوسط المالي إليو ديانج حال وصول عرض مغري له.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ديانج ينتظر خلال الفترة المقبلة وصول عرض كبير من أحد أندية الدوري السعودي بمقابل مادي يصل إلى ٤ ملايين يورو للنادي الأهلي.

وأكمل شبانة بأنه بالرغم من حصول اللاعب على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله حال وصول العرض المغري إلا أن كولر إشترط للموافقة الاستقرار على الاسم البديل الذي سيخلفه بوسط الفريق.