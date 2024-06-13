نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم الخميس حفل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وضمت القرعة 45 منتخباً، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت خمس مجموعات أربعة منتخبات، في حين تكونت خمس مجموعات من خمسة منتخبات.

ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وتستضيف فيتنام منافسات المجموعة الأولى، حيث أوقعتها القرعة في مواجهة منتخبات سوريا وبنغلادش وبوتان وغوام، في حين تضم المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه المضيفة وكمبوديا ونيبال.

وتجمع المجموعة الثالثة التي تستضيفها الكويت ثلاثة منتخبات من منطقة غرب آسيا هي إلى جانب الدولة المضيفة كل من لبنان والإمارات، حيث سيكون التنافس محتدماً في المجموعة التي تضم أيضاً جمهورية كوريا وجزر شمال ماريانا. في حين تجمع المجموعة الرابعة كل من أستراليا والسعودية المستضيفة وفلسطين وأفغانستان وماكاو.

وضمت المجموعة الخامسة كل طاجيكستان (المضيفة) وعُمان وماليزيا وسريلانكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين تضم المجموعة السادسة منتخبات إندونيسيا (المضيفة) واليمن وتيمور الشرقية والمالديف.

وأوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، في حين يلعب العراق بالمجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام.

وجاء منتخب اليابان في المجموعة التاسعة بمواجهة قرغيزستان (المضيفة) وميانمار وتركمانستان، في حين أوقعت القرعة المنتخب الأردني بالمجموعة العاشرة إلى جانب قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.

وتقام التصفيات في الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2024.

قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025

- المجموعة الأولى: فيتنام (المضيفة)، سوريا، بنجلادش، بوتان، غوام

- المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، الصين تايبيه (المضيفة)، كمبوديا، نيبال

- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، لبنان، الإمارات، الكويت (المضيفة)، جزر شمال ماريانا

- المجموعة الرابعة: أستراليا، السعودية (المضيفة)، فلسطين، أفغانستان، ماكاو

- المجموعة الخامسة: طاجيكستان (المضيفة)، عُمان، ماليزيا، سريلانكا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

- المجموعة السادسة: إندونيسيا (المضيفة)، اليمن، تيمور الشرقية، المالديف

- المجموعة السابعة: إيران، منغوليا، الهند، لاوس (المضيفة)

- المجموعة الثامنة: العراق، تايلاند (المضيفة)، الفلبين، بروناي دار السلام

- المجموعة التاسعة: اليابان، قرغيزستان (المضيفة)، ميانمار، تركمانستان

- المجموعة العاشرة: الأردن، قطر (المضيفة)، سنغافورة، هونج كونج الصين

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