عرضًا مغريًا يقرب ديانج من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب النادي الأهلي برحيل لاعب الوسط الدولي المالي إليو ديانج إلى الدوري السعودي حال وصول عرض مغري له في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ديانج ينتظر خلال الفترة المقبلة وصول عرض كبير من أحد أندية الدوري السعودي بمقابل مادي يصل إلى ٤ ملايين يورو للنادي الأهلي.

كولر يوافق على رحيل ديانج بشرط

وأكمل شبانة بأنه بالرغم من حصول اللاعب على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله حال وصول العرض المغري إلا أن كولر اشترط للموافقة الاستقرار على الاسم البديل الذي سيخلفه بوسط الفريق.