مدة غياب صادمة لـ بيرسي تاو مع الاهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مدة غياب صادمة للجنوب إفريقي بيرسي تاو عن النادي الاهلي، وذلك بعد إصابته مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأعلن منتخب جنوب إفريقيا عن إصابة بيرسي تاو عقب مباراة نيجيريا بالجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا، وتعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

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وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية: “بيرسي تاو تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية وهي من الدرجة الثانية واللاعب سيغيب فترة طويلة عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “بيرسي تاو يعاني من إصابة وسيخضع لفحص طبي اليوم لتحديد مدة غيابه عن المباريات، وبالتالي سيغيب عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو غدًا الخميس، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.