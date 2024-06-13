تفاصيل جلسة الخطيب وكولر في الاهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تفاصيل الجلسة التي جمعت الخطيب رئس مجلس إدارة الاهلي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “الخطيب عقد جلسة مع كولر خلال الأيام الماضية، والمدير الفني طلب ضم خمس لاعبين في عدة مراكز مختلفة بداية من حراسة المرمى والظهير الأيسر ولاعب الوسط والجناح والمهاجم الصريح”.

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وأضاف: “الاهلي يريد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المميزة لرغبته في المنافسة على كافة البطولات الموسم المقبل، ولرغبته في سد احتياجاته قبل بداية الموسم الجديد”.

واختتم: “جميع الدوريات في العالم انتهت، ولكن في مصر ما زالت بعض الفرق لموتواجه بعضها البعض حتى الآن”.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو، غدًا الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.