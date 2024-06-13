6 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة فاركو بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وذلك قبل مواجهة فاركو المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مبارايات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الاهلي كل من وسام أبو علي وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبون الفترة الأخيرة.

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كما يغيب محمد هاني لحفل زفافه أمس وحصوله على إجازة من قبل الجهاز الفني، كما يغيب المالي أليو ديانج لمشاركته في مباريات منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وعدم وصوله حتى الآن.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.

وكان النادي الاهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، ويسعى لاعبو الفريق لتحقيق البطولة للعام الثالث على الخامس على التوالي.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة؛ وذلك بعد فوزه على فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.