كاف يعلن موعد قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2025.

وأعلن الكاف عن إقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 4 يوليو المقبل بجنوب إفريقيا، على أن يحضر ممثلو المنتخبات الإفريقية القرعة.

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وتخوض مصر حاليًا تحت قيادة حسام حسن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث لعب المنتخب المصري مبارتين أمام بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف، فيما تعادل في الجولة الثانية أمام غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا في مارس المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة برصيد ست نقاط.