مصير بطولة كأس العالم للأندية بعد اعتراض أندية أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن مصير بطولة كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد اعتراض عدد من أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد من خلال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية فإن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكلها الجديد مهددة بالفشل، وذلك بسبب عدة أسباب، وهي بسبب اعتراض بعض الأندية الأوروبية على موعد البطولة، وتراجع الكثير من الشركات الراعية، وقلة المقابل المادي، وكثرة الأندية المشاركة وما سيسببه ذلك من إرهاق للاعبين”.

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وأضافت: “الإتجاه الأقرب حاليًا هو ترضية الأندية المشاركة في البطولة ماديًا من أجل إقامة ونجاح أول نسخة من البطولة بنظامها الجديد”.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد تحدث في وقت سابق، وعبر عن رفض ناديه المشاركة في البطولة بسبب المقابل المادي المقرر له 20 مليون يورو فقط، وهو الأمر الذي يراه المدرب الإيطالي قليل للغاية مقارنة بعدد المباريات الكبير الذي ستخوضه الأندية.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية بشكله الجديد 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم، منهم أربعة أندية إفريقية وهم الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.