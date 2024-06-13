موقف فتوح وشكيابالا من مباراة الزمالك وسيراميكا

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب الثنائي أحمد فتوح ومحمود شيكابالا عن مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

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ويغيب عن نادي الزمالك أيضًا في مباراة سيراميكا كيلوباترا غدًا كل من محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد حمدي ومحمد عاطف لتعرضهم للإصابة الفترة الأخيرة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة الغد، وذلك من أجل تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في مباراة إياب نهائي البطولة، احرزه أحمد حمدي من تسديدة صاروخية في الدقائق الأولى من عمر المباراة.