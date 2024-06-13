جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في السابعة مساء غد الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير اليوم.

ومن المنتظر، أن يعلن جوزيه جوميز عن قائمة المباراة، عقب المران، على يدخل الفريق في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري المصري، بعد خوض 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 5.