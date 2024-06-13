"رحيل كهربا وحارس جديد".. ميدو يكشف مفاجآت كولر للخطيب بـ 5 صفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو تفاصيل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر خلال الأيام الماضية.

وقال ميدو خلال برنامجه عبر قناة المحور": "كولر اجتمع مع الخطيب، للحديث عن تدعيم الفريق في ظل انتهاء الدوريات في جميع أنحاء العالم، ولكن في مصر ما زال هناك العديد من المباريات المتبقية، وبعض الأندية لم تلعب مع بعضها البعض حتى الآن".

وأضاف: "الأهلي بدأ في التحرك لسد احتياجاته ولم يكتفي بكونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا فقط، ولكنه درس احتياجاته جيدًا، وحدث اجتماع بين محمود الخطيب وكولر الذي أبدى رغبته في تدعيم 5 مراكز استعدادًا للموسم الجديد".

وأكمل:"كولر فاجئ الخطيب أنه يحتاج لـ 5 مراكز البداية من حراسة المرمى على الرغم من وجود الشناوي وشوبير، وقلب دفاع ولاعب خط وسط هجومي وظهير أيسر ورأس حربة صريح".

وأتم تصريحاته: "كولر لا يمانع في رحيل كهربا، ولكن مع توفير البديل، والأهلي يرغب في تطوير أسلوب اللعب والتفوق على الأندية والمنافسة على جميع البطولات القادمة".

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