محمد عبد الوهاب: "يمكنني ضم زيزو للأهلي لو في وجود 100 مجلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، قدرته على التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك إلى الأحمر.

وقال عبد الوهاب في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "إذا كنت موجودا حاليا في الأهلي، كنت لا أترك زيزو لو 100 مجلس موجود، يمكنني ضم زيزو للأهلي، وأي نادي يتمنى ضمه".

وأضاف: "لكن وضع زيزو يختلف عن شيكابالا، الذي يعد رمز لنادي الزمالك، لكن زيزو انتقل إلى الأبيض قبل عدة سنوات فقط، ومنذ وقت قريب وأنا خارج الأهلي عرض علي فتوح للانضمام إلى الأحمر، ورفضت لأن الأمر ليس من اختصاصاتي".

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