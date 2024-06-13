"خسر غرفة الملابس وصلاح أقوى منه".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انتقد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، أداء منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، مؤكدا أن المدير الفني يلعب بخطة غير مناسبة.

وقال دويدار في برنامج تلفزيوني عبر قناة "المحور: "هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا، وأرى أنه لم يصل إلى الخطة التي تناسب لاعبي منتخب مصر".

وأوضح: "كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح والجماهير طالبت برحيله".

وأكمل: "اللاعيبة مش مرتاحه مع حسام حسن، ومحمد صلاح أقوى منه وظهر ذلك واضحا للجميع".

وأضاف: "الجميع توقع أداء أفضل مع حسام حسن، وأنه سيكون له طريقة لعب هجومية ممتعة ونعيد ذكريات حسن شحاتة مرة أخرى ولكن لم يتحقق ذلك".

وتابع: "لا بد من اللعب بصانع لعب رقم 10، وطريقة 4\ 2\ 3\1 ليست جيدة، وحسام حسن متابع جيد للدوري المصري وعليه أن يغير من طريقة لعبه".

وأتم تصريحاته: "صلاح رفض الخروج وعمر مرموش رفض الانضمام للمعسكر وإمام عاشور لم يصافح الجهاز الفني، أرى أن حسام حسن خسر غرفة خلع الملابس، ويتعامل مع منتخب مصر كأنه المصري البورسعيدي".

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