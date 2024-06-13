بمشاركة منتخب مصر.. كاف يعلن موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، موعد إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وحدد كاف، يوم الخميس 4 يوليو 2024، موعدا لإجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025، في جوهانسبرج جنوب أفريقيا، وذلك الساعة 3:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

ويتم تقسيم 48 منتخبا، بما في ذلك الفائزون الأربعة في الدور التمهيدي (تشاد وإسواتيني وليبيريا وجنوب السودان)، إلى 12 مجموعة، على أن تضم المجموعة الواحدة 4 منتخبات.

وهذه المنتخبات هي، ساحل العاج، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي، برينسيبي، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

ويحضر قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025 كل من، أساطير القارة، ممثلي المنتخبات المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية لكأس الأمم الأفريقية 2025.