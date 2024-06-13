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كولر يضع اللمسات النهائية على خط الأهلي لمواجهة فاركو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو، في السابعة مساء غد الجمعة، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة فاركو، خلال المران الختامي اليوم.

وتقرر أن يعلن كولر، قائمة اللاعبين المختارة للمباراة، عقب انتهاء المران، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، بينما يحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 21 نقطة بعد خوض 23 مباراة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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