"غناء صلاح وتشكر يا تريزيجية".. لقطات من حفل زفاف محمد هاني (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس، بحفل زفافه على شقيقة زوجة حسام غالي لاعب الأحمر السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي، داخل أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين والحاليين، أبرزهم وليد سليمان، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجية، سعد سمير، أحمد حسام ميدو.

وأحيا حفل زفاف محمد هاني، المطرب محمد حماقي، وجمعته لقطات طريفة مع لاعبي منتخب مصر، إذ قال خلال الغناء: "تشكر يا تريزيجية"، فيما احتفل لاعبو الأهلي على أنغام "سطلانه".

وجمع محمد هاني موقفا طريفا مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وطلب منه الصعود على المنصة، قائلا: "تعالى سلم علينا طيب ولا مكسوف".

وحرص صلاح على التقاط الصور التذكارية مع هاني، خلال وجوده على المنصة، والغناء مع محمد حماقي.

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