شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الجزائرى زين الدين بلعيد قبل الانضمام للأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادى الأهلي، ملف التعاقد مع الجزائرى زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائرى لمدة أربع سنوات بدءا من الموسم المقبل، بعدما كللت المفاوضات التى دارت بين الناديين بالنجاح خلال الساعات الماضية.

ونجح النادى الأهلى فى ضم زين الدين بلعيد مقابل 750 ألف يورو لنادى اتحاد العاصمة، بعدما رفض استغلال الشرط الجزائى فى عقد اللاعب نظير 650 ألف يورو حفاظاً على علاقاته مع كل الأندية العربية.



أرقام زين الدين بلعيد

ونستعرض ماذا قدم زين الدين بلعيد هذا الموسم قبل الانضمام للأهلى..

لعب: 32 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 0

الإنذارات: 4 كروت

الطرد: مرة واحدة

عدد الدقائق: 2864

بينما جاءت أرقامه فى جميع المباريات مع الأندية التى لعب لها كالتالى..

لعب: 160 مباراة

سجل: 16 هدفا

صنع: 8 أهداف

الانذارات: 21 إنذارا

الطرد: 2

عدد الدقائق: 13850 دقيقة

البطولات: لقبين فقط "الكونفدرالية + كأس السوبر الأفريقى"

وكان مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي، قد طلب التعاقد مع الجزائرى زين الدين بلعيد، لتدعيم خط دفاع الأهلى فى الموسم المقبل، فى ظل معاناة الخط الخلفى من نقص عددى خلال الموسم الحالي.