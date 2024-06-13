شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق على خوض ودية جديدة أمام النصر القاهرى غدا استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض مباراة ودية جديدة للفريق الأول مع النصر القاهرة غدا الجمعة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبى المقرر لها الاثنين المقبل في دورى nile.

وتعد مباراة النصر القاهرة الرابعة للإسماعيلى في فترة التوقف الدولى، حيث خاض الدراويش 3 مباريات ودية حتى الآن بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

ويعمل الجهاز الطبى للإسماعيلى فى تجهيز المصابين خلال هذه الفترة والتى ضمت كل من محمد بيومى الذى تجددت إصابته ومحمد دسوقى بعد إجرائه عملية فى إصبع القدم وأحمد الشيخ الذى سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته، بجانب تجهيز على الملوانى العائد من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.