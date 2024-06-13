شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرحب برحيل كهربا عن الأهلي حال تلقيه عرضا خارجيا بشرط والان مع تفاصيل الخبر

يرحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برحيل محمود كهربا حال تلقيه عروضا خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل إلى الخليج.

واشترط كولر توفر بديل مناسب حال رحيل كهربا في الصيف المقبل، حيث لا يمانع رحيل اللاعب الذي يرغب في تأمين مستقبله وتعويض المبالغ التي دفعها في الغرامة الموقعة عليه من فيفا لصالح نادي الزمالك.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.