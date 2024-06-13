ميسي يتبع برنامجًا خاصًا للمشاركة في كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الطبي الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برنامجًا خاصًا له من أجل تجهيزه للمشاركة مع منتخب التانجو في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأكدت صحيفة ESPN الإسبانية الشهيرة في تقرير لها اليوم أن ليونيل ميسي يضع كأس العالم 2026 في عقله.

وذكرت الصحيفة أن ميسي يتبع برنامجًا خاصًا لتقوية عضلاته استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستُقام بعد سنتين.

وأكد ميسي أنه لن يشارك في أولمبياد باريس مع الأرجنتين نظرًا لتقدمه في السن وصعوبة مشاركته في جميع البطولات.

ميسي يستعد لمونديال 2026

وشدد البرغوث الأرجنتيني على رغبته في التواجد بكأس العالم 2026، إلا أن تقدمه في السن قد يحول بينه وبين المونديال، لذلك قرر وضع برنامج بدني للحفاظ على قوته الجسمانية وعضلاته من أجل المشاركة في الحدث العالمي.