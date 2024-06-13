يورو 2024: هل يعود ماتادور إسبانيا لعصره الذهبي؟

ياسر رشاد - القاهرة - تعد المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024 من اكثر المجموعات صعوبة في الدور الاول للبطولة حيث يتواجد بها ثلاثة منتخبات تعد من المرشحين للعب ادوار بارزة في البطولة منهم منتخبين سبق لهما احرز اللقب وهما منتخبا إسبانيا وايطاليا الى جانب منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 وثالث كأس العالم 2022 الى جانب منتخب البانيا الذي لن يكون لقمة سائغة لباقي المنتخبات في المجموعة .

منتخب إسبانيا او الماتادور الاسباني كما يحلو لمحبيه تسميته هو احد المرشحين للحصول على اللقب و ان كان ليس بنفس القوة التي كان يتم بها ترشيحه في النسخ السابقة بعد اختفاء الجيل الذهبي للكرة الاسبانية الذي نجح في الهيمنة على الكرة الاوربية بالفوز بلقبين متتاليين عامي 2008 و 2012 والفوز بكأس العالم 2010 بجيل الحارس كاسياس و المدافع كارلوس بويول و لاعبي الوسط تشافي هيرنانديز و اندرياس انيستا والمهاجمين ديفيد فيا و فوناندو توريس وغيرهم من النجوم الاستثنائية في الكرة الاسبانية والاوربية .

ورغم ان منتخب إسبانيا يمتلك الان مجموعة ممتازة من الاعبين الا ان اغلبهم لاعبين شباب لا يملكون الخبرة الكافية في البطولات الكبرى مثل جافي و رودري و لامين يامال ورغم حصولهم على لقب الامم الاوربية الاخيرة وبالتحديد بالفوز على منتخب كرواتيا الا ان منتخب إسبانيا الحالي يفتقد للقدرات الهجومية المتميزة وانهاء الهجمات امام المرمى وبالتالي فالفريق سيجد معاناة كبيرة امام ثلاث منتخبات منظمة دفاعيا بشكل كبير مثل ايطاليا و كرواتيا وحتى منتخب ألبانيا .

بلوغ الدور الثاني بالقطع ليس هو هدف منتخب إسبانيا ولا مديره الفني ديلافونتي الذي يسعى لاستعادة اللقب او على الاقل التواجد في الدور نصف النهائي الا ان هذا لن يكون سهلا في ظل مجموعة المنتخبات المتواجدة والمرشحة مثل فرنسا وانجلترا والبرتغال والمانيا .

مشوار أسبانيا تحت قيادة ديلافونتي في التصفيات لم يكن سهلا على الاطلاق حيث خسر المنتخب الاسباني ثاني مبارياته امام منتخب أسكتلندا في ملعب هامدن بارك بجلاسجو ليجد المدير الفني نفسه في مرمى نيران انتقادات الصحف الاسبانية لدرجة ان البعض تنبأ بامكانية اقالته بعد مباراتين فقط من بداية مشواره مع منتخب إسبانيا الا ان المدير الفني وجد نفسه خلال مباريات بطولة دوري الامم الاوربية التي واجه فيها نفس المنتخبين اللذين سيواجهما في بطولة يورو 2024 وهما منتخبا ايطاليا و كرواتيا ليفوز على ايطاليا بهدف نجم هجوم ريال مدريد خوسيلو و يفوز في المباراة النهائية على كرواتيا بركلات الترجيح ليجد ديلافونتي نفسه وقد ادرك الخلطة السحرية لمشاكل منتخب إسبانيا ويفوز بكل مباريات تصفيات البطولة الاوربية رغم عدم تواجد بيدري وجافي و الفارو موراتا اغلب الوقت بسبب الاصابات التي لاحقت الثلاثي المهم في وسط وهجوم منتخب أسبانيا .

قائمة الفريق

اوناي سيمون و ديفيد رايا و اليكس روميرو لحراسة المرمى

داني كارفاخال و خيسيوس نافاس و روبن لو نورماند و ايميريك لابورت و داني فيفيان و ناتشو و اليخاندرو جيريمالدو و مارك كوكوريلا لخط الدفاع .

رودري و مايكل مورينو و مارتن زوبيميندي و فابيان رويز و بيدري و لامين يامال و اليكس باينا و داني أولمو و نيكو ويليامز وفيرمين لوبيز لخط الوسط

الفارو موراتا و خوسيلو و مايكل اوريازابال و فيران توريس و أيوزي بيريز .

مباريات الفريق

إسبانيا - كرواتيا 15 يونيو

إسبانيا - ايطاليا 20 يونيو

إسبانيا - البانيا 24 يونيو