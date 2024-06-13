تعرف على رسالة أوجيستي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - عقد المدرب الإسباني اوجيستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي جلسه مع لاعبيه عقب الهزيمة من الاتحاد في المباراة الثالثة، وعنف المدرب لاعبيه وطالبهم بتعديل النتيجة في لقاء اليوم أمام الاتحاد من أجل العودة من جديد ، وتعديل النتيجه أمام زعيم الثغر في نهائي دوري سوبر السلة .

وحرص اوجيستي على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي خلال مران الفريق الأخير وعمل على تصحيح أخطائهم بشكل تام ، كما أن المدرب قام بشرح نقاط ضعف زعيم الثغر للاعبيه .

وعمل المدرب على دراسة الفريق المنافس جيدًا من اجل استغلال نقاط ضعفهم في اللقاء الذي يقام الليلة وسط حضور جماهيري كبير من جانب الفريقين .

,تقام في الثامنة مساء اليوم الخميس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، في المباراة الرابعة التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري مرتبط السلة والتي تقام بنظام Best of 5 .

وفي حالة تعادل الأهلي مع الاتحاد سوف تقام مباراة خامسة تلعب مساء غد، بينما في حالة فوز زعيم الثغر يتوج الفريق على الفور بالبطولة .

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، فاز بها الاتحاد السكندري بنتيجة 71-69، بينما حقق الأهلي الانتصار في المباراة الثالثة بنتيجة 83-79.

واستطاع فريق الاتحاد السكندري بالمباراة الثالثة بتحقيق الفوز على الأهلي، بنتيجة 80-78، ليتقدم الفريق السكندري في مجموع مباريات الدور النهائي بنتيجة 2-1 .