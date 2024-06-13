باولو فونسيكا مديرا فنيا لميلان الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي إي سي ميلان المنافس في بطولة الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، اعتبارا من الموسم المقبل، خلفًا لـ ستيفانو بيولي.

وكان ميلان قد اتفق مع مدربه السابق، ستيفانو بيولي، على الرحيل بسبب تذبذب النتائج في الموسم الماضي، ثم توصل الروسونيري لاتفاق مع مدربه الجديد، باولو فونسيكا، الذي سبق وعمل مديرًا فنيًا بنادي روما ووصل معه إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2021.

ثم انتقل فونسيكا إلى الدوري الفرنسي لتدريب نادي ليل منذ عام 2022 وساهم في تأهله إلى المسابقات الأوروبية في آخر موسمين.

ووقع فونسيكا عقده مع ميلان بحسب الموقع الرسمي للنادي لمدة 3 سنوات ليستمر حتى 30 يونيو 2027 وتكون بداية جديدة للفريق الإيطالي.

وخاض فونسيكا الذي لديه الجنسية البرتغالية والموزمبيقية مع روما 102 مباراة، فاز في 53 وتعادل في 21 وخسر في 28 أخر،. كما ساعد فونسيكا روما في الوصول إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في 2021، ثم ساهم في تأهل ليل للمنافسات الأوروبية في موسمين متتاليين.

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