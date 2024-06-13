شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى nile قبل مباريات اليوم.. بيراميدز في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الخميس، مباريات دورى nile بعد فترة من التوقف بسبب خوض منتخب مصر لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بمباراتين ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر الدوري، الأولى تجمع بيراميدز مع سموحة في السابعة مساء، والثانية تجمع مودرن فيوتشر مع الجونة في نفس التوقيت.

ترتيب جدول دورى nile قبل مباريات اليوم

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول دورى nile برصيد 53 نقطة بعدما خاض 22 مباراة حتى الآن، متفوقا بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه المصرى البورسعيدى الذى خاض 24 مباراة حتى الآن، فيما يعد النادى الأهلى أقل الأندية لعبا في الدورى بـ15 مباراة جمع خلالها 33 نقطة جعلته في المركز الثامن، بينما يحتل الزمالك المركز الثانى عشر من 17 مباراة فقط جمع خلالها 28 نقطة.



ترتيب جدول دورى nile

مباراتان اليوم فى الدورى

تقام اليوم الخميس مباراتين ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الأولى تجمع بيراميدز مع سموحة في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، والثانية تجمع مودرن فيوتشر مع الجونة على استاد القاهرة في نفس التوقيت.

ويلعب بيراميدز مع سموحة اليوم بحثا عن مواصلة الانتصارات المتتالية والابتعاد بصدارة الدوري الذي يتربع على قمته برصيد 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، حيث يرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات مع عودة الدوري الذي توقف في الفترة الماضية، لظروف معسكر منتخب مصر الأخير لخوض مباراتيه أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيما يبحث سموحة عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام بيراميدز الليلة، لمواصلة عروضه الطيبة في الفترة الماضية، بعدما وصل إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويرغب في تفادي مطب الفريق السماوي اليوم.

في المقابل، يستضيف مودرن فيوتشر نظيره الجونة، بحثا عن تحقيق الفوز حيث يحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة، ويرغب في تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب المخضرم طلعت يوسف، بينما يبحث الجونة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية سواء خطف الفوز أو الخروج بنقطة التعادل، للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة في جدول الدوري، حيث يتواجد في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.