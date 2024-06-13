شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تعلن مواعيد اختبارات كرة القدم للموسم الجديد فى جميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتى كلوب يوم 28 يونيو الحالي موعداً لانطلاق اختبارات الموسم الجديد 24-2025 فى كل فروع سيتي كلوب بجميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف الاختبارات التي تقام تحت إشراف محمد وهبة عضو مجلس إدارة المجموعة ورئيس قطاع الكرة وعلاء نبيل عضو اللجنة الفنية المراحل العمرية من مواليد 2007 وحتى 2017 تمهيدًا للمشاركة في المسابقات الرسمية على مستويي الجمهورية والمناطق بالإضافة إلى دوري البراعم والمهرجانات.

يشارك في الاختبارات كل نجوم سيتي كلوب بقيادة سيد معوض المدير الفني، والنجوم الكبار غانم سلطان وأسامة عرابي ومحمد سعد وحسام حسن وأسامة عبد الكريم وعصام عبده وعمر خطاب، وتغطي الاختبارات محافظات الجمهورية حيث تقام في عشرة فروع لسيتي كلوب هي فروع الشروق والعبور وبنها وطنطا وشبين الكوم وبني سويف والفيوم ودمنهور وكفر الشيخ والزقازيق.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات مرحلتها الافتتاحية يوم الجمعة 28 يونيو بفرع شبين الكوم ويوم 29 بكفر الشيخ ويوم 30 ببنها بدءا من التاسعة صباحاً بحضور جميع نجوم سيتي كلوب لكرة القدم، فيما تستمر الاختبارات بنظامها الطبيعي في جميع الفروع بدءا من الجمعة الموافق 5 يوليو حيث يتم تقسيمها إلى ثلاثة مراحل بإقامة المرحلة الأولى ( أ. ب. ج ) التي تستمر حتى 21 يوليو والمرحلة الثانية في الفترة من 26 حتى 28 يوليو قبل أن تقام المرحلة الأخيرة بسيتي كلوب العبور في الفترة من 2 حتى 4 أغسطس المقبل.