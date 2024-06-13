شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية أحمد القندوسى لتدعيم سيراميكا أمام الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، ارتياحه بعد مشاركة أحمد القندوسى في تدريب الفريق بشكل كامل، بعد العودة من الجزائر للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ولعب أحمد القندوسى خلال هذا التوقف 5 دقائق فقط مع الجزائر في المباراة التى انتهت بفوز محاربى الصحراء بهدفين مقابل هدف على أنجولا فيما لم يشارك في خسارة الجزائر أمام غينيا بهدفين مقابل هدف.

وشارك أحمد القندوسى في تدريب سيراميكا أمس بشكل كامل، ليعلن جاهزيته لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الجمعة، في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة دورى nile.

ويدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك، ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز كل اللاعبين وفرض مزيد من التركيز لحصد أول انتصار لسيراميكا في تاريخه على الزمالك، والفوز الثانى له شخصيا على الأبيض بعد الفوز عليه مع تماسيح النيل.

واستغل أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف، من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث والتقدم فى جدول الدورى.

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.