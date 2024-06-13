شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد من حفل زفاف محمد هانى بحضور محمد صلاح ونجوم الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

احتفل محمد هانى لاعب الأهلى بحفل زفافه مساء أمس الأربعاء فى أحد فنادق العاصمة الإدارية فى أجواء مبهجة، بحضور نجوم الأهلى والكرة المصرية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

حضور نجوم الكرة حفل زفاف محمد هاني

حرص عدد كبير من نجوم الكرة على حضور حفل زفاف محمد هاني مثل محمد صلاح وأحمد حجازي وتريزيجيه ورموش والونش وعبد المنعم وسعد سمير وايمن أشرف وإمام عاشور.

زفاف محمد هاني

عاد محمد هاني إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غد الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.



صلاح في طريقه لحفل هاني



صلاح والونش



صلاح وحجازي والونش وسليمان والسيد



صلاح وحجازي وسعد والسولية واشرف



صلاح ومرموش وتريزيجيه ومتعب ومنعم من فرح هاني



فرح هاني



من فرح هاني



هاني وعروصه بالاحضان



هاني