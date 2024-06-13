سيراميكا يدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المدير الفني للفريق مساء اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك والتي من المقرر لها أن تقام مساء غد الجمعة، في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز كل اللاعبين وفرض مزيد من التركيز لحصد أول انتصار لسيراميكا في تاريخه على الزمالك، والفوز الثانى له شخصيا على الأبيض بعد الفوز عليه مع تماسيح النيل.

واستغل أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف، من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث والتقدم فى جدول الدورى.

وكثف الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية من جهوده لتأهيل اللاعبين فنيًا وبدنيًا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويطمح الرمادي في قيادة سيراميكا كليوباترا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي إلى تحقيق المزيد من الانتصارات من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقام أيمن الرمادي بمشاهدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة قبل وضع الخطة الفنية لخوض المباراة حيث يطمح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

وحرص الرمادي على عقد جلسه من لاعبي الفريق على هامش مران الفريق وطالبهم بالتركيز في المرحلة القادمة ، وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبيه ، كما قام المدرب بتصحيح أخطاء لاعبي سيراميكا التي وقعوا فيها المبارايات الماضية خلال فترة التوقف الدولي الحالية .

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.

ويستعيد فريق سيراميكا كليوباترا خدمات لاعبه حسين حسني لاعب الفريق أمام الزمالك، وتأكد جاهزية اللاعب للمشاركة في اللقاء، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها بكسر في الترقوة، نوفمبر الماضي، حيث غاب عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعافى لاعب سيراميكا كليوباترا من الإصابة، وبات جاهزًا لدعم الفريق بداية من مباراة الزمالك، بناءً على رؤية الجهاز الفني.

سيراميكا كليوباترا في آخر ظهور له حقق الفوز على نظيره فريق مكادي، بهدف نظيف مقابل لاشيء، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الدور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر وتأهل إلى الدور الـ 16 في البطولة.