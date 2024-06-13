كولر يحسم مصير كهربا من الرحيل عن الاهلي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موقفه من رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو موقف كولر من رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن النادي الاهلي خلال الفترة القادمة.

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وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “كولر لا يمانع رحيل كهربا عن النادي الاهلي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد التعاقد مع وسام أبو علي، ومفاوضات مسئولي الأحمر لضم مهاجم جديد خلال الفترة القادمة”.

واختتم: “محمود الخطيب عقد جلسة مع كولر، والأخير طلب ضم خمس صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، وهي في مراكز حراسة المرمى، والظهير الأيسر، والوسط والجناج والمهاجم”.

وربطت تقارير صحفية اسم محمود كهربا بالانضمام إلى نادي الرائد السعودي على سبيل الإعارة مقابل مليون و800 الف يورو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.