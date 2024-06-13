موديست يكشف موعد رحيله عن الاهلي

كشف الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موعد رحيله عن المارد الأحمر، خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وقال موديست في تصريحاته لصحيفية “ليكيب” الفرنسية: “مرتبط بعقد مع الاهلي لمدة موسم، مع التجديد تلقائيًا لموسم آخر حسب نسبة المشاركات”.

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وأضاف: “لقد فزت مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي، وكانت لحظات لا تنسى بالنسبة لي”.

واختتم: “لقد قلت لنفسي إنه يجب أن أفوز بشيء كبير في مسيرتي، لذلك عشت تتويجنا بدوري أبطال إفريقيا بكل فرح وحماس”.

وأحرز أنتوني موديست مع النادي الأهلي خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في خمس بطولات شارك فيها مع المارد الأحمر هذا الموسم.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل أنتوني موديست بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأحمر للفوز في المباراة لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري.