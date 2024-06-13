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جوميز يستقر على بديل فتوح في مباراة سيراميكا

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الزمالك

الزمالك

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بديل أحمد فتوح في مباراة سيراميكا كيلوباترا، ضمن مباريات الممتاز.

وكان فتوح قد تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر الأخير قبل مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، حيث تم استبعاده من المعسكر بسببها.

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واستقر جوميز على الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر على حساب إبراهيما نداي الذي لا يجيد القيام بالأدوار الدفاعية.

ويلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كيلوباترا غدً الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض للفوز في مباراة الغد من أجل تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوزه على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه أحمد حمدي من تسديدة صاروخية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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