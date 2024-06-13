الزمالك يفاوض نجم الاهلي الأسبق.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات مع محمد شريف لاعب الاهلي الأسبق المحترف ضمن صفوف الخليج السعودي، وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك تواصل مع محمد شريف ووكيله لمعرفة موقفه من الانضمام إلى النادي خلال الموسم المقبل، خاصة في حل نجاحهم في حل أزمة القيد المفروضة على النادي”.

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وأضاف: “محمد شريف أبلغ مسئولي الزمالك بصعوبة الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض؛ وذلك لارتباطه نفسيًا بالنادي الاهلي وجماهيره”.

واختتم:”نادي الخليج حسم الجدل المرتبط باللاعب وقرر استمراره ضمن صفوف الفريق لنهاية عقده، والذي يتبقى فيه موسم آخر”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.