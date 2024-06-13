"والله ظلم".. تعليق قوي من رضا عبدالعال على ما يحدث مع شوبير في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو، غدا السبت، في السابعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قال رضا عبدالعال، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "المفروض أن مصطفى شوبير هو اللي يلعب بشكل أساسي في الماتشات اللي جاية، ولو لعب الشناوي، هفكر الجميع أنه هيدخل فيه أهداف سهلة جدا جدا".

أضاف: "لعب الشناوي أساسي مع الأهلي في المباريات المقبلة والله ظلم كبير، والعدل بيقول أن شوبير اللي يلعب، يعني لما يكون حارس مرمى جايب بطولة كبيرة وبعدها يقعد على الدكة يبقى ده اسمه أيه؟".

أكمل: "اللعب في النادي ما لوش دعوة بالمشاركة مع المنتخب أساسي، لأن المنتخب ملعبش منافسين جامدين، وحصلت قبل كدا مع عصام الحضري في وجود أحمد شوبير، كان بيلعب مع المنتخب وميلعبش مع النادي".

وأتم تصريحاته: "مصطفى شوبير يستحق المشاركة بشكل أساسي، لأنه ظهر بشكل مميز جدا جدا، وتوج ببطولة كبيرة، والجميع بقى يثق فيه حاليا".

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