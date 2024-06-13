"شغب وتحذير وسمعة سيئة".. مباراة صربيا وإنجلترا تثير قلق السلطات الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تثير المباراة الافتتاحية لمنتخب إنجلترا ضد صربيا في أمم أوروبا "يورو 2024"، قلق السلطات الألمانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويواجه منتخب إنجلترا صربيا، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة يورو 2024، التي تنطلق غدا الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن المباراة الافتتاحية لإنجلترا في اليورو، ستكون صعوبتها الأكبر في المدرجات، وتصنف مباراة صربيا وإنجلترا بأنها عالية الخطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشجعي منتخب إنجلترا اكتسبوا سمعة سيئة، بسبب سلوكهم في الخارج على مر السنين، ما أجبر ما يقرب من 1600 من مثيري الشغب المعروفين على تسليم جوازات سفرهم طوال مدة بطولة يورو 2024.

وأوضحت: "تم تحذير مشجعي إنجلترا من احتمال استهدافهم في بطولة أوروبا من قبل مثيري الشغب من جمهور صربيا الذين لديهم سمعة سيئة أيضا المعروفين بارتكاب مشاكل في المباريات الكبيرة".

ونوهت الصحيفة عن سوابق الجمهور الصربي مع رجال الشرطة وفرق الأمن والتسبب في إحداث الفوضى في ملاعب كرة القدم، لهذا يوجد حول ملعب مباراة صربيا وإنجلترا نحو 1300 ضابط شرطة.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن أحد مشجعي منتخب صربيا، اقتحم ملعب التدريب في المران الأول للمنتخب، لكن ألقت قوات الشرطة بالقبض عليه.

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