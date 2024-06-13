"السن لا يسمح".. ميسي يعلن غيابه عن أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "أولمبياد باريس"، مشيرا إلى أن العمر لم يعد يسمح له باللعب في كل بطولة.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "تحدثت إلى ماسكيرانو مدرب الأرجنتين الأولمبي، وبالفعل تفهنا نحن الاثنين الموقف، من الصعب التفكير في الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي؛ لأننا نستعد لكوبا أمريكا، وهذا سيعني عدم الوجود مع النادي لشهرين أو ثلاثة أشهر على التوالي، والأهم من كل شيء هو أنني في سن لا تسمح لي بالوجود في كل بطولة".

وأوضح: "لا بد أن أختار بعناية، واللعب في بطولتين متتاليتين سيكون زائداً على الحد، حالفني الحظ باللعب في الدورة الأولمبية والفوز بالميدالية الذهبية مع ماسكيرانو، لقد كانت تجربةً رائعةً على المستوى الكروي، الألعاب الأولمبية وتحت 20 عاماً، ذكريات لا تنسى".

وقال خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، في فبراير الماضي، إن ميسي الفائز بالذهبية مع الفريق في أولمبياد بكين 2008، تلقى دعوة للانضمام إلى المنتخب في باريس.

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