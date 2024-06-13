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"مجانين كورة".. أول تعليق من رئيس بلدية المحلة بعد نقل مبارياته للسويس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، على نقل مباريات فريقه في بطولة الممتاز إلى ملعب السويس.

وأعلنت لجنة المسابقات اليوم، نقل جميع مباريات فريق بلدية المحلة في الدوري، من ملعب غزل المحلة إلى ملعب السويس الجديد، حتى نهاية الدوري بسبب أعمال الصيانة.

قال مصطفى الشامي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "متفائل بنقل مبارياتنا للسويس وسعيد بهذا القرار، جمهور السويس مجانين كورة وسيدعمونا بشكل قوي".

أكمل: "سنوفر رحلات لجمهورنا من المحلة للسويس لمؤازرة الفريق في المباريات المقبلة، وأرى أن فريقي يسير بخطوات جيدة وهدفنا البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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