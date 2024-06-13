"الشطب".. شوبير يكشف أغرب قرار في التاريخ ضد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن قرار لجنة الانضباط، ضد محمود عبدالمنعم كهربا، على خلفية عقوبة هتافه مع جماهير الأهلي الموسم الماضي في مباراة الزمالك ببطولة الدوري.

وكان اتحاد الكرة، أصدر عقوبة ضد محمود كهربا الموسم الماضي، بالإيقاف لمدة 6 مباراة بسبب الهتافات الخارجة مع الجماهير الحمراء في مباراة الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، وبعدها تم تخفيضها لـ 6 مباريات.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: “عاوز أقولكم على خبر، لو حصل كان هيبقى أغرب قرارا في العالم، لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة قرارها الأساسي ضد كهربا هو الشطب".

أضاف: "الجميع مش هيصدق، لكن أنا بقولك معلومة، لجنة الانضباط كانت خدت قرار بشط كهربا، على خلفية هتافه في مباراة الأهلي والزمالك، وده طبعا عمل مصيبة في اتحاد الكرة، وقالوا شطب أيه؟ ده ما فيش حاجة كدا في الكرة".

وأتم تصريحاته: "القرار بعد ذلك تم تغييره، وإيقاف محمود كهربا لمدة 12 مباراة، وبعدها تخفيفه لمدة 6 مباريات، وتنفيذ اللاعب للعقوبة".

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