أوروبا 2024: موسيالا وفيرتس يعوّلان على تناغمهما لقيادة ألمانيا إلى لقب رابع

الرياص - اسماء السيد - هرتسوغناوراخ: يعوّل نجما بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن جمال موسيالا وفلوريان فيرتس على تناغمهما العالي داخل الملعب وخارجه، لتعزيز آمال ألمانيا في احراز لقب رابع في كأس اوروبا لكرة القدم التي تستضيفها بلادهما اعتباراً من الجمعة.

وكان مدرّب ألمانيا يوليان ناغلسمان رفض فكرة اعتبار كثيرين من النقاد ان اللاعبَين البالغين 21 عاماً واللذين يقومان بدور مماثل في ناديهما لا يستطيعان اللعب جنباً الى جنب وسيشركهما سوياً أساسيين على الأرجح في المباراة الافتتاحية ضد اسكتلندا على ملعب أليانتس ارينا في ميوينخ الجمعة.

وقال فيرتس في مقرّ تدريب "دي مانشافت" في قرية هرتسوغناوراخ البافارية "كلانا يريد الفوز باللقب وندرك بأننا في حاجة إلى بعضنا البعض لتحقيق ذلك".

وأضاف "لدينا الكثير من الأفكار في أسلوب لعبنا ونتطلّع دائماً إلى إيجاد الحلول".

أما موسيالا المولود في مدينة شتوتغارت والذي دافع عن ألوان منتخب انكلترا في الفئات العمرية قبل قراره بالدفاع عن منتخب ألمانيا الأول بعد انتقاله الى صفوف بايرن ميونيخ فاعتبر بأنه "مسترخ تماماً" بعلاقته مع فيرتس بقوله "ليست كرة القدم الرابط الوحيد بيننا، فنحن لدينا الاهتمامات ذاتها ونبلغ العمر ذاته".

وتابع "يجيد (فيرتس) كرة الطاولة، لكني أعلى جودة منه في كرة السلة. التفاهم بيننا كبير على أرضية الملعب".

ويملك اللاعبان فنيات عالية ويجيدان صناعة اللعب واعتبر موسيالا بأنه يتعيّن عليهما اختيار "اللحظة المناسبة لمحاولة مراوغة اللاعبين المنافسين وفي بعض الأحيان الاكتفاء بتمريرات بسيطة" بدلاً من القيام "باشياء استعراضية" على أرضية الملعب.

موسيالا ليس منافساً

في المقابل، رأى فيرتس الذي احرز الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في صفوف ليفركوزن حارما بايرن ميونيخ من اي لقب محلي هذا الموسم، فاعتبر بان موسيالا ليس منافساً له في صفوف المنتخب الوطني بقوله "لن يكون الأمر صحياً إذا قمنا بمحاولة التفوّق على بعضنا البعض" مشيراً إلى أنه "بالنسبة الي فلا فارق عندي من يسجّل أكبر عدد من الأهداف".

واختير فيرتس أفضل لاعب في دوري بوندسليغا الموسم الفائت، بتسجيله 18 هدفاً ونجاحه في 20 تمريرة حاسمة في 49 مباراة، في حين سجّل موسيالا 12 هدفاً مع 8 تمريرات حاسمة في 38 مباراة.

ورشّحت الصحف الألمانية فيرتس للانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ في المستقبل بصفقة ضخمة، لكن الأخير ردّ على ذلك بقوله "نمزح من وقت إلى آخر (مع موسيالا) بأن الأمر سيكون رائعاً لو لعبنا سوياً في ناد واحد في احدى مراحل مسيرتنا، لكن اعتقد بأن كلانا مرتاح في ناديه في الوقت الحالي. لا شك باني سأكون سعيداً لتمضية وقت أكبر مع جمال".

أما موسيالا فقال عن امكانية اللعب الى جانب فيرتتس في بايرن "الجميع يعرف موهبة فلوريان والموسم الكبير الذي قدمه. اعتقد بأن أندية عدة ترغب في الحصول على خدماته. في النهاية هو الذي سيقرّر وجهته التالية لكني لا أريد أن أضع عليه أي ضغوطات".

في المقابل، اعتبر لاعب الوسط المخضرم توني كروس العائد عن اعتزاله الدولي للمشاركة في صفوف منتخب ألمانيا بأن "الموهبة ظاهرة للعيان بطبيعة الحال" عند كل من موسيالا وفيرتس "هما لاعبان يساورك الشك حول حركتهما التالية عندما تكون مدافعاً. هل أتصدى لهما أم ماذا؟ وإذا تصديت لاحدهما، ثمة خطر بأن يراوغك وتجد نفسك واقفا واللاعب قد تجاوزك".