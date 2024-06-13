شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى nile قبل مباريات اليوم.. حسام أشرف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، صدارة ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، برصيد 12 هدفا متفوقا على الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى صاحب الـ10 أهداف قبل استئناف المسابقة بمباراتى بيراميدز مع سموحة ، ومودرن فيوتشر مع الجونة.

ترتيب هدافى دورى nile قبل مباريات اليوم..

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

مباراتان اليوم فى الدورى

تقام اليوم الخميس مباراتين ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، الأولى تجمع بيراميدز مع سموحة في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، والثانية تجمع مودرن فيوتشر مع الجونة على استاد القاهرة في نفس التوقيت.

ويلعب بيراميدز مع سموحة اليوم بحثا عن مواصلة الانتصارات المتتالية والابتعاد بصدارة الدوري الذي يتربع على قمته برصيد 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، حيث يرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات مع عودة الدوري الذي توقف في الفترة الماضية، لظروف معسكر منتخب مصر الأخير لخوض مباراتيه أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيما يبحث سموحة عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام بيراميدز الليلة، لمواصلة عروضه الطيبة في الفترة الماضية، بعدما وصل إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويرغب في تفادي مطب الفريق السماوي اليوم.

في المقابل، يستضيف مودرن فيوتشر نظيره الجونة، بحثا عن تحقيق الفوز حيث يحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة، ويرغب في تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب المخضرم طلعت يوسف، بينما يبحث الجونة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية سواء خطف الفوز أو الخروج بنقطة التعادل، للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة في جدول الدوري، حيث يتواجد في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.