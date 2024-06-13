شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف مصابي الأهلي من اللحاق بقمة الدوري أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الأهلي من أكثر من إصابة خلال الفترة الحالية، نتيجة إصابة الثنائي وسام أبو علي وبيرسي تاو مع منتخبي فلسطين وجنوب إفريقيا خلال المشاركة مع منتخبي بلادهما في الأجندة الدولية الأخيرة لشهر يونيو الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو غدا الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما يعاني مصطفى مخلوف من كسر في عظمة الوجه ويغيب هو الآخر، بخلاف إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، ولم يتحدد موقف هؤلاء اللاعبين من المشاركة مع فريقهم في المباريات القادمة وحتى موعد مباراة قمة الدوري أمام الزمالك يوم 25 يونيو الجاري.

ما موقف وسام أبو علي؟

وسام أبو علي يحتاج من 10 إلى 15 يوما قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما أثبتت الأشعة إصابته بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ضد لبنان بالتصفيات الآسيوية.

وما هو موقف بيرسي تاو؟

بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويحتاج لأداء برنامج تأهيلي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وهل سيغيب الثنائي عن قمة الدوري؟

فرصة الثنائي من اللحاق بمباراة الزمالك صعبة للغاية، في ظل عدم إعلان مدة غيابهما عن الملاعب، ولكن فرص لحاقهما بقمة الدوري ضئيلة للغاية.

ومن يعوض الثنائي وسام وتاو؟

يوجد أكثر من لاعب قادر على تعويض وسام أبو علي مثل محمود كهربا وأنتوني موديست، وبالنسبة لتاو يوجد أكثر من لاعب مثل رضا سليم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وكريستو.