شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الخامسة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت منافسات دورة الترقى المؤهلة لدورى NILE فى الموسم المقبل من نهايتها بعد انتهاء الجولة الرابعة بمفاجآت كبيرة أعادت المنافسة وأشعلت الجولتين المتبقيتين.

موعد مباريات الجولة الخامسة

الخميس 20 يونيو

حرس الحدود مع الترسانة

منتخب السويس مع سبورتنج

اشتعلت المنافسة بدورة الترقى على الصعود لدورى الأضواء بعدما شهدت الجولة الرابعة مفاجأة كبرى بوقوع حرس الحدود المتصدر في فخ الخسارة على يد منتخب السويس بهدف مقابل للاشىء أحرزه يعقوبو سعيد فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء، ليتجمد رصيد الحدود عند 7 نقاط وما زالوا في صدارة الترتيب، بينما رفع أبناء الغريب رصيدهم إلى 4 نقاط بعما نجحوا فى تحقيق الفوز الأول لهم بالدورة.

فى المقابل استطاع سبورتنج تعويض خسارته الجولة الماضية بثلاثية أمام الترسانة، محققا الفوز على ملعبه بهدف مقابل للاشىء رافعا رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن حرس الحدود المتصدر، بينما توقف رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الثالث للدورة.

ترتيب جدول دورة الترقى قبل مباريات اليوم

حرس الحدود 7 نقاط

سبورتنج 7 نقاط

الترسانة 4 نقاط

منتخب السويس 4 نقاط